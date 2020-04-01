Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города

Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в инфекционную больницу госпитализированы девять сотрудников медучреждения, среди них начальник госпиталя, три его заместителя, хирург, две медсестры и два регистратора. Фактически в число заболевших попал основной управляющий состав медучреждения. Первичный тест на вирус дал положительный результат. Теперь диагноз должен подтвердить московский противочумный центр Роспотребнадзора.
Источником заражения считается медсестра, «которая ходила на работу с признаками ОРВИ». У ее родственника обнаружили коронавирус, но «официального предписания о самоизоляции медсестра не получала». Также опасная инфекция выявлена у ее супруга, который работает участковым. В настоящее время устанавливается весь список людей, контактировавших с ними, их может быть до 300 человек.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в ближайшие дни могут подтвердиться сразу 23 новых случая заражения коронавирусом в регионе.
«Из-за преступной халатности некоторых людей мы имеем новые очаги, и я думаю, в ближайшие дни будет подтверждено еще 23 случая заболевания», — заявил губернатор в своем Instagram.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения