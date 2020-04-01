В России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов. Об этом «Известиям» сообщила заместитель главы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова.

По ее словам, дорожать молочная продукция будет неравномерно. Так, питьевое молоко вырастет в цене меньше всего — на 3-5 процентов. Кисломолочные продукты, например, кефир и ряженка, подорожают на 5-7 процентов. Наиболее тяжелая ситуация сложится с сыром и сливочным маслом — эксперты ожидают рост цен на 10-12 процентов.

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Петрова объяснила, что изменение курса валют повысит цену составляющей производства, зависимой от импорта. Его доля в себестоимости продукции по-прежнему большая: отечественные производители используют зарубежные оборудование и сельхозтехнику, корма, закваски, упаковку и многое другое.

Ситуация на молочном рынке страны будет зависеть и от изменения доходов граждан, продолжительности карантина и дальнейшей корректировки мировых цен на нефть.

В марте сообщалось, что пандемия коронавируса взвинтила цены на апельсиновый сок — фьючерсы продукта подскочили на 20 процентов. Одновременно с ростом спроса падает предложение, поскольку у производителей из-за вводимых транспортных ограничений появились трудности с перевозками. В будущем стоимость доставки и цены также могут возрасти.

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