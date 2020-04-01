Китай заподозрили в утаивании реального числа смертей от коронавируса

Власти Китая заподозрили в утаивании реального числа смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщило агентство Bloomberg 27 марта, но большинство российских СМИ не обратили на это внимания.
По информации издания, в китайских социальных сетях распространяют фотографии из погребальных домов в Ухане: на них запечатлены тысячи урн для праха. К одному из таких учреждений недавно подвезли на грузовиках более 2,5 тысячи этих емкостей, еще более 3,5 тысячи сфотографировали внутри.
Сколько урн заполнено, неизвестно. Bloomberg публикует комментарии пользователей, которые испытывают трудности с тем, чтобы похоронить своих родственников согласно традициям: похоронные мероприятия все еще запрещены.
31 марта сообщалось о жалобе американских разведчиков, собирающих информацию о пандемии: по их словам, китайские, российские и северокорейские данные находятся под строгим государственным контролем.
По официальным данным китайских властей в городе, где в декабре прошлого года началась вспышка заболевания, от коронавируса погибли 2548 человек. 24 марта стало известно, что закрытый ранее город откроют: с 19 марта там якобы не выявлено ни одного нового случая заражения.
22 марта сообщалось, что в официальной статистике КНР не учитываются десятки тысяч носителей вируса — зараженных, но переживающих болезнь без симптомов. С тех пор число зарегистрированных случаев в Китае стало уменьшаться, в то время как в остальном мире оно резко возросло.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения