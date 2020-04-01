В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками

Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мальчик был госпитализирован вечером в воскресенье, 29 марта. Он был перевозбужден и постоянно плакал, травм на теле врачи не обнаружили. Его положили в реанимацию. Предварительный диагноз — «отравление психотропными препаратами».

Полиция выясняет причины случившегося. Ранее мать говорила медикам, что не понимает, почему сын стал вести себя неадекватно. Сейчас женщина не отвечает на звонки, прийти в больницу она не может из-за действующего там карантина. Родная тетя, которая в тот день находилась дома вместе с мальчиком, также утверждала, что ничего не знает. У маленького пациента взяли анализы, которые должны быть готовы через несколько дней.

10 марта стало известно о смерти 16-летнего московского подростка, который выпил минимум четыре банки энергетика. При жизни он курил, родители находили у него снюс и наркотики.

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