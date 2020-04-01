Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет

Минобороны России показало самолет, улетевший в США на помощь в борьбе с распространением коронавируса. Видео с воздушным судном опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

На ролике показан Ан-124-100 «Руслан» с грузом: медицинскими масками и оборудованием. Также запечатлен разгон самолета и его взлет.

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в США ранее 1 апреля. Он доставит в Штаты медицинскую технику и средства защиты. В марте сообщалось, что президент Владимир Путин, предлагая помощь Вашингтону, исходил из того, что, когда американские компании нарастят производство медоборудования, они тоже помогут в случае необходимости.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 189 тысяч. Всего зарегистрировано 3 873 летальных исхода. Причем, за последние сутки жертвами инфекции стали свыше 800 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!