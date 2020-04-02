В Петербурге провели операции онкобольным по новой технологии

Медики Санкт-Петербургского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ) провели операции пациентам с онкологическими заболеваниями по новой технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Двум пациентам со злокачественными опухолями лор-органов на ранних стадиях развития выполнены миниинвазивные эндоскопические операции СO2 лазером. Уточняется, что такая технология позволяет больным обходиться без химиолучевого лечения, которое длится долго и сопряжено с осложнениями.

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«Главные преимущества эндоскопических операций для пациентов с опухолями лор-органов — это отсутствие отека, который затрудняет дыхание, а при некоторых заболеваниях и прием пищи, а также малотравматичность и возможность быстрой реабилитации», — сказала заведующая хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ Замира Раджабова.

Медицинский центр также планирует использовать новую технологию для лечения лейкоплакии слизистой оболочки ротовой полости, предраковых состояний голосового аппарата.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из которых — на борьбу с раком. Ожидается, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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