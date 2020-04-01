Онкобольной россиянке с одной почкой удалили три опухоли

Врачи второй Владивостокской клинической больницы провели операцию россиянке с одной почкой по удалению злокачественных новообразований. Оборудование, необходимое для оперативного вмешательства, поступило в медучреждение а рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

50-летняя пациентка поступила в учреждение с рецидивом рака после хирургического лечения — в ее единственной почке медики нашли три опухоли. «После клинического разбора с участием заместителя главного врача по хирургии, реанимационно-анестезиологической службы, нефрологов, клинических фармакологов принято непростое решение об хирургическом лечении.

Выполнена РЧА-ассистированная резекция почки с удалением двух опухолей, а также биопсия и радиочастотная абляция третьей наименьшей опухоли до пяти миллиметров», — рассказали в пресс-службе организации.

Сейчас состояние женщины стабильное, удалось избежать острой почечной недостаточности и гемодиализа. Пациентке в ближайшие дни снимут швы, выписка ожидается к концу недели. Далее она будет находиться под амбулаторным наблюдением.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из которых — на борьбу с раком. Ожидается, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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