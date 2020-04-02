В России начали вводить QR-коды для контроля режима изоляции

В Нижегородской области ввели оформление заявок, с помощью которых жители смогут покинуть место проживания или переехать, — подтвердить их можно будет с помощью QR-кода. Таким образом власти намерены следить за соблюдением самоизоляции в регионе. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, сообщается на сайте правительства региона.

Чтобы покинуть жилье или переехать, граждане должны подать заявку с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Если у них нет смартфонов, они могут позвонить по номеру 112, и служба сформирует номер заявки. Кроме того, граждане смогут предъявить заверенную работодателем справку или другие документы, например служебное удостоверение.

Таким образом Нижегородская область стала одним из первых регионов, которые ввели систему с использованием QR-кодов. Аналогичные меры рассматривают и в других регионах — в Свердловской области, а также в Москве и Подмосковье.

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По словам Никитина, указ не вводит единую обязательную систему передвижения. Он уточнил, что подтвердить право находиться на улице можно необходимостью выгулять собаку или вынести мусор. Но при этом сотрудник правоохранительных органов может потребовать предъявить ему паспорт в качестве доказательства нахождения гражданина возле дома.

1 апреля стало известно, что власти Москвы будут использовать QR-коды для контроля граждан, у которых выявили коронавирус, и тех, кто находится на карантине. В тот же день в Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг», однако, как объяснили в мэрии, оно было запущено в тестовом режиме.

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