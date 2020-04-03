Пациенты российской больницы снялись для глянцевого журнала про коронавирус

Российский дизайнер Артем Иванов снял пациентов Боткинской больницы для макетов придуманного им глянцевого журнала Botkina Covid Fashion. Об этом на своей странице в Facebook рассказала его подруга Валентина Суслова.
Иванов находился под наблюдением врачей в больнице в Санкт-Петербурге вместе с друзьями. В стационаре они проходили карантин после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.
Дизайнер решил снять повседневную жизнь молодых людей в палатах. Некоторые попозировали для него в больничной одежде, лежа на койках, другие — с медикаментами, капельницами и прочим медицинским оборудованием.
Затем на каждой фотографии Иванов разместил название несуществующего издания Botkina Covid Fashion, а также шуточные анонсы статей, которые могли бы содержаться на его страницах, как то «Береги силы: как чистить зубы, не покидая кровати», «Манка: все о новом тренде здорового питания», «Без лица: как понять, симпатичный ли врач за маской, и соблазнить его».
В марте на обложку британской версии популярного глянцевого журнала Grazia впервые попали обычные медицинские работницы. В фотосессии приняли участие реаниматолог, врач скорой помощи, старшая медсестра и фельдшер. Женщины попозировали в медицинской униформе и дали интервью, рассказав о сложностях, с которыми сталкиваются на работе в связи с пандемией коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения