Путин дал новые поручения для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить необходимое число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом, а также сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечется, что доклад о проделанной работе должен предоставляться еженедельно, ответственные за выполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

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Кроме того, Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Срок исполнения распоряжения — до 1 мая 2020 года. В тот же срок российскому правительству поручено разработать совместно с ЦБ программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, общее число зараженных выросло до 4 149 человек. Всего выздоровел 281 пациент, умерли 34 человека.

Ранее Путин объявил весь апрель нерабочим, чтобы не допустить распространения коронавируса. Глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в России.

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