Путин дал новые поручения для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить необходимое число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом, а также сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Отмечется, что доклад о проделанной работе должен предоставляться еженедельно, ответственные за выполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Кроме того, Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Срок исполнения распоряжения — до 1 мая 2020 года. В тот же срок российскому правительству поручено разработать совместно с ЦБ программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, общее число зараженных выросло до 4 149 человек. Всего выздоровел 281 пациент, умерли 34 человека.
Ранее Путин объявил весь апрель нерабочим, чтобы не допустить распространения коронавируса. Глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения