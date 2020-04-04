«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»

Межрегиональная общественная организация «Союз отцов» запустила акцию «Взаперти, но в общении», посвященную самоизоляции россиян из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
Акция началась 21 марта и продлится до 30 апреля. «Все, кто вынужден находиться дома в то время, когда он, обычно, активно взаимодействовал с другими людьми, придумывают и воплощают свое интересное времяпровождение с пользой, фиксируют это все на фото и выставляют в социальных сетях с хэштегами: #домавзаперти #весеннийпапа #Союзотцов #крутОтец #взаперти», — говорится в сообщении союза.
Накануне, 3 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин похвалил москвичей за строгое соблюдение самоизоляции, отметив их жесткую реакцию в адрес нарушителей. По его словам, жители столицы с осуждением относятся к гражданам, которые выходят на улицу по неуважительной причине. В частности, они «жестко, иногда даже жестче, чем сама полиция» отчитывают соседей, которые пытаются организовать пикники возле своего дома.
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения