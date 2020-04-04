«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»

Межрегиональная общественная организация «Союз отцов» запустила акцию «Взаперти, но в общении», посвященную самоизоляции россиян из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Акция началась 21 марта и продлится до 30 апреля. «Все, кто вынужден находиться дома в то время, когда он, обычно, активно взаимодействовал с другими людьми, придумывают и воплощают свое интересное времяпровождение с пользой, фиксируют это все на фото и выставляют в социальных сетях с хэштегами: #домавзаперти #весеннийпапа #Союзотцов #крутОтец #взаперти», — говорится в сообщении союза.

Накануне, 3 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин похвалил москвичей за строгое соблюдение самоизоляции, отметив их жесткую реакцию в адрес нарушителей. По его словам, жители столицы с осуждением относятся к гражданам, которые выходят на улицу по неуважительной причине. В частности, они «жестко, иногда даже жестче, чем сама полиция» отчитывают соседей, которые пытаются организовать пикники возле своего дома.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!