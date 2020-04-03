Собянин рассказал об осуждающих пикники во время коронавируса москвичах

Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил москвичей за строгое соблюдение самоизоляции, отметив их жесткую реакцию в адрес нарушителей. Об этом он рассказал в интервью России 24, передает РИА Новости.

По его словам, жители столицы с осуждением относятся к гражданам, которые выходят на улицу по неуважительной причине. В частности, они «жестко, иногда даже жестче, чем сама полиция» отчитывают соседей, которые пытаются организовать пикники возле своего дома.

В связи с тем, что москвичи придерживаются «хорошего режима самоизоляции», было принято решение не вводить пропускную систему, напомнил он. «Но при этом полиция все равно будет контролировать — контролировать места скопления людей, общественные места, дворы, выборочные проверки на дорогах осуществлять», — заключил мэр.

Ранее столичный градоначальник объяснил отказ властей от введения пропускной системы. По его словам, планы по введению такого режима в городе действительно были, но мэрия от них отказалась, потому что жители Москвы выполняют рекомендации властей. Намерения ввести пропускной режим объяснили тем, что «в прошлые выходные огромное количество людей решило расслабиться, но ситуация изменилась».

В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли. Большинство зараженных — 2923 человека — находятся в Москве. В столице до конца апреля действует режим самоизоляции, однако по решению столичных властей, ограничения на передвижение по городу могут быть сняты раньше в случае спада эпидемии.

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