Собянин оценил угрозу бюджету Москвы из-за коронавируса

Москве угрожают проблемы с бюджетом из-за коронавируса по итогам второго квартала. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 3 апреля.

«Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по второму кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет», — добавил он.

По его словам, на данный момент «ситуация стабильная», так как у города есть некоторый запас. «Мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки», — отметил мэр.

1 апреля сообщалось, что в Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек. Соответствующий прогноз сделали в столичном отделении «Деловой России». Отмечается, что в основном это относится к работникам сферы услуг.

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