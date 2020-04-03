Собянин оценил угрозу бюджету Москвы из-за коронавируса

Москве угрожают проблемы с бюджетом из-за коронавируса по итогам второго квартала. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 3 апреля.
«Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по второму кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет», — добавил он.
По его словам, на данный момент «ситуация стабильная», так как у города есть некоторый запас. «Мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки», — отметил мэр.
1 апреля сообщалось, что в Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек. Соответствующий прогноз сделали в столичном отделении «Деловой России». Отмечается, что в основном это относится к работникам сферы услуг.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения