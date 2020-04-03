Собянин выступил против массового катания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против массового катания на автомобилях из-за распространения коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
«Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога», — отметил мэр столицы.
Он также уточнил, что по системе ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений) видно, с какой целью водитель использует автомобиль. «Либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно», — добавил Собянин.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что ограничений по количеству людей в салоне личного транспорта и дистанции между ними нет. Автомобили будут останавливать, только если нарушены правила дорожного движения.
Ранее на сайте мэра Москвы появились уточнения для водителей, которые намерены совершать поездки в режиме самоизоляции. Автомобилисты могут ездить в другой район города при серьезной необходимости, либо добраться на личном автомобиле и такси до соседнего гипермаркета. Гражданам посоветовали иметь при себе паспорт, поскольку их могут остановить сотрудники правоохранительных органов.
2 апреля власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения