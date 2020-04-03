Собянин выступил против массового катания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против массового катания на автомобилях из-за распространения коронавируса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога», — отметил мэр столицы.

Он также уточнил, что по системе ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений) видно, с какой целью водитель использует автомобиль. «Либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно», — добавил Собянин.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что ограничений по количеству людей в салоне личного транспорта и дистанции между ними нет. Автомобили будут останавливать, только если нарушены правила дорожного движения.

Материалы по теме В Москве объяснили правила изоляции Кому можно выходить из дома, как лечиться и где взять денег? Ответы на главные вопросы

Ранее на сайте мэра Москвы появились уточнения для водителей, которые намерены совершать поездки в режиме самоизоляции. Автомобилисты могут ездить в другой район города при серьезной необходимости, либо добраться на личном автомобиле и такси до соседнего гипермаркета. Гражданам посоветовали иметь при себе паспорт, поскольку их могут остановить сотрудники правоохранительных органов.

2 апреля власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!