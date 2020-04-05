Москвич перевел 750 тысяч рублей на «Северный поток-2» и пошел в полицию

Житель Москвы перевел 750 тысяч рублей якобы на строительство «Северного потока-2», а затем написал заявление в полицию. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявитель рассказал, что нашел в интернете объявление с приглашением инвестировать средства в завершение строительства газопровода. Мужчина оставил на сайте свой номер телефона, после чего ему не менее 27 раз позвонили из Санкт-Петербурга и убедили в честности и законности операции. Собеседник москвича завел на его имя инвестиционный счет и передал его контакты «московскому начальнику».

«Диалог с "начальником" продолжался около недели. Тот сулил золотые горы и заставлял, по словам заявителя, шантажом и угрозами перечислять разные суммы — общий ущерб составил 750 тысяч рублей», — сказал источник агентства.

Позже москвичу сообщили, что все его деньги сгорели в результате неудачного инвестирования. Кроме того, мошенники потребовали от потерпевшего шесть тысяч долларов (около 459 тысяч рублей), которые они якобы приложили к его инвестиционному счету. При этом злоумышленники угрожали выбивать деньги с жертвы самым жестоким образом, вплоть до убийства.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря, который планировалось построить до конца 2019 года, однако работы на объекте прекратились после того, как США ввели санкции против всех возможных участников проекта. Швейцарская компания Allseas после этого прекратила работы и вывела суда из акватории Балтийского моря. Россия пообещала достроить газопровод своими силами.

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