Десятки украинцев застряли в Непале из-за коронавируса

Десятки украинских альпинистов застряли в Непале из-за пандемии коронавируса. Они готовы оплатить билеты и пройти обсервацию, но украинские власти не дают им вернуться домой, передает «Обозреватель».

По данным издания, из Непала две недели не могут улететь 35 человек. Киевлянин Тарас рассказал, что 9 марта группа из 10 туристов начала восхождение на Эверест. В интернете они увидели обращение президента Владимира Зеленского, в котором он «сообщил, что домой нужно вернуться в течение трех дней». «Мы не могли так быстро попасть в Киев, тем более, с погодой были проблемы, мы добрались в город Лукла лишь 24 марта», — продолжает Тарас. Люди четыре дня не могли вылететь в Катманду, поскольку посольство Украины «не вставило списки туристов, имеющих право на перелет». В итоге украинцев включила в свой список Москва, и они смогли попасть в столицу Непала, однако вернуться домой не могут, потому что авиасообщение закрыто.

Ранее сообщалось, что украинцы, эвакуированные из Вьетнама и Катара, сбежали из карантина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!