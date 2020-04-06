Десятки украинцев застряли в Непале из-за коронавируса

Десятки украинских альпинистов застряли в Непале из-за пандемии коронавируса. Они готовы оплатить билеты и пройти обсервацию, но украинские власти не дают им вернуться домой, передает «Обозреватель».
По данным издания, из Непала две недели не могут улететь 35 человек. Киевлянин Тарас рассказал, что 9 марта группа из 10 туристов начала восхождение на Эверест. В интернете они увидели обращение президента Владимира Зеленского, в котором он «сообщил, что домой нужно вернуться в течение трех дней». «Мы не могли так быстро попасть в Киев, тем более, с погодой были проблемы, мы добрались в город Лукла лишь 24 марта», — продолжает Тарас. Люди четыре дня не могли вылететь в Катманду, поскольку посольство Украины «не вставило списки туристов, имеющих право на перелет». В итоге украинцев включила в свой список Москва, и они смогли попасть в столицу Непала, однако вернуться домой не могут, потому что авиасообщение закрыто.
Ранее сообщалось, что украинцы, эвакуированные из Вьетнама и Катара, сбежали из карантина.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения