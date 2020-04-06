Воробьев рассказал о работе заводов в Подмосковье в период изоляции

Все крупные заводы международных корпораций в Подмосковье на следующей неделе продолжат работать, заявил губернатор области Андрей Воробьев в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
«Mercedes начинает работать с завтрашнего дня. Kimberly Clark, PepsiCo и все перечисленные компании — все работают», — уточнил Воробьев.
По его словам, все предприятия обязаны соблюдать новые правила, среди которых — соблюдение персоналом социальной дистанции. «Жизнь важнее экономики, как ни крути», — подчеркнул он.
Также в ходе интервью губернатор заявил, что в области пока не планируется введение спецпропусков для похода в магазин или поездки на работу.
По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 305 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, скончались восемь пациентов. В Области действует режим всеобщей самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения