Воробьев рассказал о работе заводов в Подмосковье в период изоляции

Все крупные заводы международных корпораций в Подмосковье на следующей неделе продолжат работать, заявил губернатор области Андрей Воробьев в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

«Mercedes начинает работать с завтрашнего дня. Kimberly Clark, PepsiCo и все перечисленные компании — все работают», — уточнил Воробьев.

По его словам, все предприятия обязаны соблюдать новые правила, среди которых — соблюдение персоналом социальной дистанции. «Жизнь важнее экономики, как ни крути», — подчеркнул он.

Также в ходе интервью губернатор заявил, что в области пока не планируется введение спецпропусков для похода в магазин или поездки на работу.

По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 305 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, скончались восемь пациентов. В Области действует режим всеобщей самоизоляции.

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