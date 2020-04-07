«Проклятие клана Кеннеди» убило еще одного человека. Полиция обнаружила тело внучки бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, пропавшей 2 апреля во время плавания на каноэ. Об этом сообщает телеканал CBS Baltimore.

Труп 40-летней женщины нашли в 4 километрах от дома ее матери в ночь на 7 апреля. В то же время поиски ее пропавшего сына

Гидеона Джозефа Кеннеди продолжаются.

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и Гидеон Джозефа Кеннеди пропали в Чесапикском заливе. По словам мужа женщины Дэвида Маккина, она села в каноэ вместе сыном, чтобы достать мяч, укатившийся в воду. Предположительно, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.

Погибшая — внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди; дочь его старшей дочери Кэтлин Кеннеди, которая раньше занимала пост губернатора Мэриленда.

В августе 2019-го внучка Роберта Кеннеди Сирша Кеннеди Хилл умерла в результате передозировки наркотиков. 22-летняя девушка скончалась в семейном особняке в штате Массачусетс. Ранее девушка страдала от депрессии.

«Проклятие клана Кеннеди» заключается в большом числе погибших в семье неестественной смертью. Самым загадочным считается убийство президента Джона Кеннеди, который руководил США чуть более двух лет. Он был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Его брат — сенатор и генпрокурор Роберт, баллотировавшийся на пост президента, был убит в 1968 году.

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