Эммануил Виторган с салфеткой в носу посмеялся над коронавирусом

Актер театра и кино Эммануил Виторган записал ролик, в котором посмеялся над коронавирусом, прикрепив к носу салфетку. Видео появилось на странице артиста в Instagram.
«Такая ситуация у нас, и если бы только у нас... Когда приходится вместо того, что отрастает на этом месте, вставлять кусок бумаги. Вот и дошел я до этого состояния и думаю, что эта болезнь уже неизлечима», — говорит в ролике Виторган, напоследок сдувая салфетку из-под носа. Его слова при этом сопровождает женский смех.
«Дожил... Передаю эстафету дальше!!!» — написал Виторган в своей публикации.
Эммануил Виторган известен ролями в фильмах «Чародеи», «Гроссмейстер», «Кортик», «День радио», «Битва за Москву», «Не будите спящую собаку». Он был актером Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, театра на Таганке, театра Маяковского.
По состоянию на 7 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения