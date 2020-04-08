Воробьев поблагодарил подмосковных волонтеров за помощь жителям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь жителям, которые соблюдают режим самоизоляции. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 8 апреля.

Он напомнил, что в связи с распространением коронавируса в регионе организована адресная социальная помощь. В первую очередь речь идет пожилых людях.

«Вы на протяжении многих дней находитесь на передовой, делаете очень важное дело. Это имеет большое значение для региона», — сказал губернатор.

По его словам, в области проживает около 1,6 миллиона пожилых граждан, которым нужно оказывать особое внимание. Волонтеры и добровольцы разносят им продукты, лекарства, товары первой необходимости, уточнил глава региона.

Он также заверил, что после прохождения пика эпидемии активным волонтерам дадут денежное вознаграждение. «Вы тратите свои средства на бензин, транспорт, постоянно находитесь в движении, думаю, такое поощрение очень важно», — заключил он.

Андрей Воробьев также поручил организовать возможность бесплатного проезда для волонтеров на общественном транспорте на территории области.

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