Назван способ уберечь домашних питомцев от коронавируса

Врач Тимур Пестерев назвал способ уберечь домашнее животное от заражения коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.
Пестерев подчеркнул, что больным пневмонией COVID-19 не желательно вступать в контакт с питомцем. Он напомнил о двух официально подтвержденных случаях, когда звери заражались коронавирусом SARS-CoV-2 — кошка на Тайване и тигрица в США.
«Можно сделать вывод о том, что если у человека есть заболевание, то ему не следует контактировать с животными», — пояснил эксперт.
По его словам, коронавирус нового типа еще мало изучен, особенно его влияние на домашних животных, таких как кошки и собаки. В то время как о псах нет никакой информации, у специалистов есть основания полагать, что кошки могут заболеть COVID-19. При этом не установлено, могут ли они быть переносчиками вируса.
У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут распространять вирус, утверждает Пестерев. Если симптомы нового коронавируса все же проявились у питомца, эксперт советует его изолировать и не подпускать к здоровым людям.
Ранее самым уязвимым к последствиям заражения коронавирусом домашним животным назвали кошку. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились.
В начале апреля сообщалось, что первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека. Заболевшей стала малайская четырехлетняя тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка. Хищницу заразил работник, который ухаживал за ней.
В конце февраля стало известно о госпитализации жителя Гонконга, который, предположительно, заразился вирусом SARS-CoV-2 от своей собаки. Это подтвердили предварительные тесты. В крови животного обнаружили следы вируса, но симптомов заболевания не было.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения