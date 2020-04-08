Назван способ уберечь домашних питомцев от коронавируса

Врач Тимур Пестерев назвал способ уберечь домашнее животное от заражения коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.

Пестерев подчеркнул, что больным пневмонией COVID-19 не желательно вступать в контакт с питомцем. Он напомнил о двух официально подтвержденных случаях, когда звери заражались коронавирусом SARS-CoV-2 — кошка на Тайване и тигрица в США.

«Можно сделать вывод о том, что если у человека есть заболевание, то ему не следует контактировать с животными», — пояснил эксперт.

По его словам, коронавирус нового типа еще мало изучен, особенно его влияние на домашних животных, таких как кошки и собаки. В то время как о псах нет никакой информации, у специалистов есть основания полагать, что кошки могут заболеть COVID-19. При этом не установлено, могут ли они быть переносчиками вируса.

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У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут распространять вирус, утверждает Пестерев. Если симптомы нового коронавируса все же проявились у питомца, эксперт советует его изолировать и не подпускать к здоровым людям.

Ранее самым уязвимым к последствиям заражения коронавирусом домашним животным назвали кошку. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились.

В начале апреля сообщалось, что первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека. Заболевшей стала малайская четырехлетняя тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка. Хищницу заразил работник, который ухаживал за ней.

В конце февраля стало известно о госпитализации жителя Гонконга, который, предположительно, заразился вирусом SARS-CoV-2 от своей собаки. Это подтвердили предварительные тесты. В крови животного обнаружили следы вируса, но симптомов заболевания не было.

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