Авиамеханик раскрыл причину частой задержки рейсов

Авиамеханик, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что рейсы часто задерживаются из-за бумажной волокиты, которую ему приходится осуществлять перед починкой самолета. Его слова приводит издание Daily Express.

«Большая часть времени тратится на то, чтобы я заполнил все необходимые документы перед тем, как осмотреть самолет. Или сделал семь звонков, чтобы добраться до вашего лайнера», — уточнил специалист, добавив, что решение реальной проблемы всегда откладывается из-за подобной административной работы.

Кроме того, он отметил, что иногда не берется исправлять неполадки, если проблема несерьезная. «Когда прилетевшему самолету требуется техническое обслуживание, и у этого перевозчика нет механика на станции, мне звонят. Если я могу починить неисправность быстро, то я делаю это. Если нет, мы проверяем, можно ли отложить починку на потом», — объяснил механик.

К таким неполадкам он отнес, например, несильную вибрацию в двигателе или низкий уровень масла. Также сотрудник аэропорта рассказал, что если пилот сталкивается с какой-то проблемой в полете и ее нельзя воспроизвести на земле, то механик просто фиксирует ее и следит за тем, повторится ли ситуация.

В сентябре 2019 года бедный механик с почасовой оплатой труда поломал самолет, чтобы получить деньги за его починку. Инцидент произошел с авиалайнером авиакомпании American Airlines, который должен был вылететь из Майами. Но перед взлетом пилоты обнаружили неполадку, и самолет вернули на стоянку. Пассажирам предоставили резервный борт.

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