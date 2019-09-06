Бедный механик поломал самолет ради денег

Бедный механик с почасовой оплатой труда поломал самолет, чтобы получить деньги за его починку. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел с авиалайнером компании American Airlines, который должен был вылететь из Майами. Однако перед взлетом пилоты обнаружили неполадку в устройстве, отслеживающем скорость самолета и другие важные показатели.

В результате неисправный авиалайнер вернули на стоянку, а пассажирам предоставили резервный борт. После этого American Airlines немедленно уведомили о случившемся федеральные органы, которые сразу начали расследование инцидента.

Выяснилось, что один из механиков авиакомпании по имени Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани намеренно поломал самолет, чтобы вызвать задержку рейса и позже получить сверхурочную оплату за его починку. Мужчина объяснил, что пошел на такое, так как столкнулся с финансовыми трудностями.

Алани предъявили обвинение в умышленном повреждении самолета. Первое заседание в федеральном суде Майами состоится в пятницу, 6 сентября.

В ноябре 2018 года сотрудники поломавшегося авиалайнера польской авиакомпании LOT попросили пассажиров заплатить за ремонт самолета наличными. Перед вылетом в аэропорт Варшавы в лайнере обнаружили неисправность, и механик потребовал наличные деньги за ремонт. Сотрудникам пришлось обратиться к пассажирам.

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