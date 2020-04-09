BCS Global Market привлек на Мосбиржу рекордное число иностранных инвесторов

По итогам торгов на Московской бирже в марте 2020 через финансовую группу БКС прошло 33 процента всего оборота на рынке акций. Об этом говорится в сообщении группы. Компания по данному показателю побила собственный максимум, в очередной раз подтвердив многолетний статус лидера по торговым оборотам на Мосбирже во всех классах активов. И это при том, что финансовые рынки по всему миру испытывают высокую волатильность в связи с отсутствием экономической стабильности, связанной с пандемией короновируса и «нефтяной войной».

Одним из основных драйверов роста стали привлеченные инвестиционным банком BCS Global Market зарубежные инвесторы и алгофонды. Международное подразделение БКС рассказало о фиксации рекордного количества сделок в рамках одного торгового дня — в самые активные дни они обрабатывали более 3 миллионов операций.

«В свете последних событий на мировых рынках, вызванных пандемией коронавируса, нефтяными войнами и, как следствие, высокой волатильностью, обороты иностранных инвесторов в России значительно возросли. Давно являясь основным входом для иностранных клиентов на российские рынки, мы смогли провести через себя почти треть всего объема Московской биржи на рынке акций в марте, что, конечно, впечатляет, — рассказал Роман Лохов, главный исполнительный директор BCS Global Markets. — В одном только лондонском офисе BCS GM кол-во сделок в некоторые дни доходило до 3 миллионов. Наша инфраструктура и технологический уровень компании позволили обработать эти обороты фактически в штатном режиме, так что мы в очередной раз подтвердили, что доверие наших клиентов не случайно и обосновано».

Российский рынок действительно становится все более привлекательным для зарубежных инвесторов, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В настоящий момент, из-за высокой волатильности, их аппетиты будут только увеличиваться, уверен он.

Как отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, в условиях кризиса и пандемии, крайне важно, что в России есть финансовые институты, обладающие надежной технической и аналитической базой, способные привлекать средства в отечественные компании.

