Коронавирус убил женщину и трех ее сыновей за десять дней

Жительница американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, и трое ее сыновей умерли в результате заражения коронавирусом в течение десяти дней. Об этом сообщает издание The Mirror.
86-летняя Антуанетта Франклин (Antoinette Franklin) и трое ее сыновей — 71-летний Герман Франклин-младший (Herman Franklin Junior), 58-летний Энтони Франклин-старший (Anthony Franklin Senior) и 61-летний Тимоти Франклин (Timothy Franklin) скончались между 20 и 30 марта.
В офисе коронера Нового Орлеана сообщили, что у всех умерших тест на коронавирус показал положительный результат.
Жена Энтони Франклина-старшего Жаклин Франклин (Jacqueline Franklin) сказала: «Я хочу, чтобы мир знал, что если это случилось с семьей Франклинов, это может случиться с любой семьей. Давайте принимать это всерьез. Моим детям пришлось похоронить своего отца, любимую бабушку и двух дядюшек».
Ранее сообщалось, что пенсионеры из США прожили вместе почти полвека и умерли в один день из-за коронавирусной инфекции. Их дети рассказали, что в момент смерти они держались за руки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения