Врачам в Эквадоре приходилось ждать смерти пациента для лечения другого. Об этом местный медработник рассказал в интервью Russia Today, опубликованном в их Telegram-канале.
«Нам часто приходилось ждать, пока один пациент умрет, чтобы дать другому возможность воспользоваться его кроватью и дыхательным аппаратом», — отметил мужчина. Он добавил, что врачам запретили разговаривать с прессой под угрозой увольнения.
В больницах не хватает коек и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а где-то нет не только этого, но и вообще никаких средств биологической защиты. Мужчина добавил, что уже как минимум 40 врачей и медсестер погибли, но власти скрывают эту информацию.
Ранее индейцам южноафриканской Амазонии предрекли вымирание из-за заражения коронавирусом. Коренные жители тропических лесов Амазонки особенно уязвимы к привезенным болезням, поскольку чаще всего изолированы и не могут выработать иммунитет.
В Эквадоре выявлено 4965 случаев заражения коронавирусом; 272 человека погибли, 140 — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения