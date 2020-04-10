Врачам в Эквадоре приходилось ждать смерти пациента для лечения другого. Об этом местный медработник рассказал в интервью Russia Today, опубликованном в их Telegram-канале.

«Нам часто приходилось ждать, пока один пациент умрет, чтобы дать другому возможность воспользоваться его кроватью и дыхательным аппаратом», — отметил мужчина. Он добавил, что врачам запретили разговаривать с прессой под угрозой увольнения.

В больницах не хватает коек и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а где-то нет не только этого, но и вообще никаких средств биологической защиты. Мужчина добавил, что уже как минимум 40 врачей и медсестер погибли, но власти скрывают эту информацию.

Ранее индейцам южноафриканской Амазонии предрекли вымирание из-за заражения коронавирусом. Коренные жители тропических лесов Амазонки особенно уязвимы к привезенным болезням, поскольку чаще всего изолированы и не могут выработать иммунитет.

В Эквадоре выявлено 4965 случаев заражения коронавирусом; 272 человека погибли, 140 — вылечились.

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