Роспотребнадзор спрогнозировал долгую эпидемию коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире быстро не закончится, эпидемия продлится еще долго. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, вирус не собирается уступать позиции и продолжит наступать. Попова предположила, что он будет распространяться по всему африканскому континенту и по Азии. «Поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то раз — и закончится, это бесперспективная история», — подчеркнула она.
Попова отметила, что теперь такова новая реальность. Человечеству необходимо пережить этот момент, и на это нужно время. Пока нет ни специфического лечения инфекции, ни вакцины.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что когда закончится пандемия в России не знает и не может прогнозировать никто.
Ранее Попова говорила, что служба планирует выпустить три вакцины, которые могут оказаться эффективными в борьбе с коронавирусом. Одна из них уже используется и считается безвредной.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения