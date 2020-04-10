Жителям Подмосковья объяснили порядок передвижений без пропусков

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил порядок передвижений без пропусков жителям области в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Воробьев пояснил, что граждане смогут передвигаться без пропуска, если они идут в ближайший к дому продуктовый магазин или выгуливают собаку.
Ранее Воробьев сообщил о поэтапном введении пропускного режима в регионе с 13 апреля. Также приостанавливается строительство школ, детских садов и многоквартирных домов. Работать будут только самые необходимые предприятия. Функционировать могут фабрики и заводы — но с соблюдением всех санитарных условий: дистанция, маски, контроль температуры.
До этого о введении новых ограничений сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, в столице постепенно введут пропускной режим, а также приостановят работу каршеринга, такси без лицензии и ряда предприятий.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения