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Операционная система Red Hat Enterprise Linux стала доступна в SberCloud

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

SberCloud стала первым в России облачным провайдером, кто предоставляет доступ к среде корпоративного класса Red Hat Enterprise Linux,, которая верифицирована для большинства необходимых современной организации нагрузок из облака с поддержкой вендора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе SberCloud.

«Мы рады началу сотрудничества со SberCloud, ведущим игроком облачного рынка в России. В рамках партнерства аудитория сервиса получает доступ к полнофункциональной операционной системе корпоративного класса RHEL, в которой можно запускать любые типы нагрузок: как традиционные корпоративные, такие как базы данных Oracle, приложения SAP, так и приложения, использующие новые флагманские среды разработки и фреймворки — например, для осуществления задач машинного обучения, работы с большими данными и пр. Данное партнерство несет преимущества как для клиентов SberCloud, так и Red Hat, делая доступ к RHEL как никогда простым и удобным», — рассказал региональный менеджер Red Hat в России и СНГ Тимур Кульчицкий.

«Расширение ассортимента предлагаемых облачных сервисов — одно из ключевых направлений развития нашей компании, и партнерство с таким вендором, как Red Hat - важный шаг в этом направлении. Теперь все клиенты SberCloud смогут разворачивать в нашем облаке Red Hat Enterprise Linux, одну из самых надежных Linux-платформ корпоративного уровня. RHEL используется во всем мире для критически важных приложений на мировых биржах, в финансовых учреждениях, ведущих телекоммуникационных компаниях и других областях экономики, — комментирует новость глава SberCloud Евгений Колбин. — Для нас также важной особенностью RHEL является возможность ее использования в публичных, частных и в гибридных облачных средах, а также наличие продвинутых средств мониторинга ИТ-инфраструктуры, что облегчает компаниям и организациям миграцию в облако SberCloud и управление сложной гибридной и многоблочной инфраструктурой».

SberCloud — облачная платформа группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.

SberCloud предлагает широкий спектр облачных инфраструктурных и платформенных продуктов для всех сфер бизнеса, а также партнерские SaaS-решения. Всем пользователям облачных сервисов SberCloud гарантируется уровень надежности и безопасности на уровне корпоративных стандартов группы Сбербанк. Центры обработки данных SberCloud располагаются в России и сертифицированы по стандарту Tier III. Компания располагает аттестатом соответствия требованиям 152-ФЗ по самому высокому уровню защищенности (УЗ-1), проводит регулярные тестирования на проникновение и аудиты в области информационной безопасности.

Red Hat — ведущий поставщик программных решений корпоративного класса с открытым исходным кодом, предлагающий надежные и высокопроизводительные операционные системы Linux, гибридные облачные решения, средства контейнеризации с поддержкой технологии Kubernetes и использующий потенциал сообщества разработчиков. Решения Red Hat помогают интегрировать приложения нового поколения с уже имеющимися корпоративными IT-системами, разрабатывать облачно-ориентированные приложения, выполнять стандартизацию на базе ведущего Linux-дистрибутива, проводить автоматизацию, обеспечивать безопасность и эффективно управлять самыми сложными вычислительными средами. Отмеченные наградами услуги технической поддержки, обучения и консалтинга помогли Red Hat стать надежным консультантом компаний Fortune 500. Как стратегический партнер поставщиков облачных услуг, системных интеграторов, производителей ПО и сообществ разработки Open Source, Red Hat помогает корпоративным заказчикам подготовиться к цифровому будущему.

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