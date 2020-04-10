Неразлучные близнецы умерли от коронавируса с разницей в несколько дней

Сестры-близнецы из валлийской деревни Аберсинон заразились коронавирусом и умерли с разницей в пять дней. Об этом сообщает издание The Mirror.

66-летние Элеанор (Eleanor) и Эйлин Эндрюс (Eileen Andrews) жили в одном доме и все делали вместе. В марте они заразились коронавирусом. 29 марта Элеанор скончалась дома. Эйлин, которая страдала хроническим обструктивным заболеванием легких, умерла в больнице через пять дней.

Их 69-летний брат Филипп, который жил в этом же доме, сейчас находится в больнице, его тест на коронавирус показал положительный результат. Он тоже страдает хроническим обструктивным заболеванием легких. За его жизнь борются врачи.

Сын Элеанор Стюарт и его жена Дженис сравнили происходящее с фильмом ужасов или ночным кошмаром. «Это не похоже на реальность. Становится тяжелее с каждым днем», — сказала Дженис.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из США прожили вместе почти полвека и умерли в один день из-за коронавирусной инфекции. Их дети рассказали, что в момент смерти они держались за руки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!