Вооруженных людей задержали в аэропорту Амстердама

В аэропорту Схипхол Амстердама полиция задержала двух вооруженных мужчин. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что оружие одного из них было заряжено. Мужчины были задержаны на выходе из поезда, который прибыл в аэропорт.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали расследование.

В январе 2019 года пассажирка авиакомпании Delta Air Lines пронесла огнестрельное оружие на рейс Атланта — Токио из-за несоблюдения сотрудниками аэропорта стандартных процедур досмотра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



