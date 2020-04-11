Главврача Коммунарки и его коллег поблагодарили на концерте «Мы вместе»

Во время концерта «Мы вместе» в Большом театре ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов обратились со словами благодарности к российским врачам. Об этом сообщают «Вести».
Златопольская отметила, что слово «Коммунарка» стало символом борьбы с эпидемией коронавируса, в главный врач медицинского центра Денис Проценко олицетворяет мужество и стойкость. «Потомственный доктор, он прошел путь от фельдшера скорой помощи до главврача и, как настоящий мужчина, шел в атаку на вирус, не скрываясь за спинами подчиненных. Сейчас он сам проходит лечение от коронавирусной инфекции», — добавила ведущая.
Концерт солидарности и благодарности людям, борющимся с коронавирусом в России, проходит в пустом зале. Трансляцию творческого марафона ведет телеканал «Россия 1» и сайт «Вести.ru».
По последним данным, в России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусом. В Москве насчитывается 8852 заболевших. За все время пандемии в стране выздоровело свыше тысячи человек, 106 пациентов умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения