Немецкий легионер «Динамо» пожаловался на «фейковость» россиянок

Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп пожаловался, что в России редко встречает «девушек с душой». Слова 26-летнего легионера приводит Sport24.

Филипп признался, что считает россиянок милыми, но слишком «фейковыми». «Вы понимаете, о чем речь. Надутые губы, огромная грудь. Конечно, временами это выглядит красиво. Но таких девушек слишком много», — отметил немец.

Форвард отметил, что после переезда в России расстался со стереотипами о стране. Он отметил, что побаивался до переезда, но позже убедился, что местные жители «добры и вежливы». Филипп подчеркнул, что считает проблемой незнание английского языка большинством россиян.

Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в августе 2019-го. На его счету семь мячей в 14 матчах в составе бело-голубых. Форвард привлекался к выступлениям за молодежную сборную Германии.

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