Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом пишет Bloomberg.

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Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в понедельник, 13 апреля, официально объявила майские цены на поставки сырья. Для Азии, которая является крупнейшим рынком сбыта в мире, они снижены на 4,2 доллара от уровня апреля, пишет Reuters.

«Рынок все еще переполнен нефтью, а Saudi Aramco показывает, что все еще готова драться за свою долю на рынке», — пояснил аналитик Saxo Bank Оле Хансен. Для Европы цены остались на прежнем уровне, для США они выросли.

Страны ОПЕК+, в том числе Россия, заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12 апреля. В рамках договора снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки на май-июнь 2020 года. Ближневосточные страны пообещали добровольно сократить добычу еще на два миллиона баррелей в сутки сверх оговоренного, страны G20 собираются снизить ее дополнительно на 3,7 миллиона.

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