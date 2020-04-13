Власти Подмосковья рассказали о посевной кампании

В Подмосковья посеяли более 7,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур, во всех хозяйствах усилили меры по профилактике коронавируса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит РИАМО в понедельник, 13 апреля. .

«В Подмосковье созданы все условия для проведения посевной кампании на высоком уровне в оптимальные агротехнические сроки», — подчеркнул Разин.

Он добавил, что весенние посевные работы на территории Подмосковья проходят в плановом режиме. На данный момент посеяно более 6,3 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, рассказал он.

По словам министра, были усилены профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, аграрии регулярно проходят медицинский осмотр, рабочие места дезинфицируют.

Разин выразил уверенность в том, что посевная кампания будет реализована в срок.

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