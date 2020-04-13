В Москве с вертолета тушили семикомнатную квартиру директора нефтяной компании

В Москве с вертолета тушили семикомнатную квартиру исполнительного директора нефтехимической компании Сибур Василия Номоконова. Об этом сообщает издание Baza.

Пожар произошел в ночь на 13 апреля в доме на Ленинском проспекте. В кабинете директора произошло короткое замыкание, из-за деревянных перекрытий огонь быстро перекинулся с последнего этажа на чердак. Запах гари почувствовала жена Номоконова, поэтому супругам удалось спастись, однако их жилье полностью сгорело.

Во время тушения было задействовано 36 пожарных бригад и вертолет. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности (пятая — самая сложная).

Как сообщает издание, Номоконовы самоизолировались у себя дома, поскольку их соседи были заражены коронавирусом. По этой причине супруги старались не выходить на улицу.

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