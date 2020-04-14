Правительство Подмосковья помогло прилетевшим в Шереметьево гражданам

Подмосковное правительство организовало доставку до дома и мест обсервации 228 пассажиров, прибывших в аэропорт Шереметьево 13 апреля. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Региональный Минтранс предоставил для перевозки граждан 24 автобуса. Всего со 2 по 13 апреля организована встреча и доставка до мест самоизоляции более 2,6 тысячи граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев усилил меры по борьбе с распространением нового коронавируса в регионе. В частности, был продлен режим всеобщей самоизоляции до конца апреля, а также введен пропускной режим для передвижения на транспорте.

Кроме того, подмосковные власти по согласованию с другими субъектами организуют доставку прилетающих граждан до места проживания. Все прилетающие обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

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