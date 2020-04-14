Правительство Подмосковья помогло прилетевшим в Шереметьево гражданам

Подмосковное правительство организовало доставку до дома и мест обсервации 228 пассажиров, прибывших в аэропорт Шереметьево 13 апреля. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Региональный Минтранс предоставил для перевозки граждан 24 автобуса. Всего со 2 по 13 апреля организована встреча и доставка до мест самоизоляции более 2,6 тысячи граждан.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев усилил меры по борьбе с распространением нового коронавируса в регионе. В частности, был продлен режим всеобщей самоизоляции до конца апреля, а также введен пропускной режим для передвижения на транспорте.
Кроме того, подмосковные власти по согласованию с другими субъектами организуют доставку прилетающих граждан до места проживания. Все прилетающие обязаны соблюдать двухнедельный карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения