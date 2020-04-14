В России приостановили ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России приостановило ограничения на торговлю медицинскими масками. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабинет министров ввел временные ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами, перчатками, марлей и комплектами защитной одежды 6 апреля. Этим же постановлением структура «Ростеха» «Росхимзащита» назначалась единым оператором поставок защитных медизделий в регионы.

Однако, по данным газеты «Коммерсантъ», решение вызвало негативную реакцию участников рынка из-за опасений коллапса в силу отсутствия механизма работы единого оператора. Кроме того, у компаний есть действующие долгосрочные контракты, в том числе в регионах России, которые не разрывались.

По мнению президента Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимира Котова, теперь российским властям придется в течение двух недель доработать новый механизм, и тогда они смогут вернуться к идее единого оператора.

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