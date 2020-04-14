В России приостановили ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России приостановило ограничения на торговлю медицинскими масками. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кабинет министров ввел временные ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами, перчатками, марлей и комплектами защитной одежды 6 апреля. Этим же постановлением структура «Ростеха» «Росхимзащита» назначалась единым оператором поставок защитных медизделий в регионы.
Однако, по данным газеты «Коммерсантъ», решение вызвало негативную реакцию участников рынка из-за опасений коллапса в силу отсутствия механизма работы единого оператора. Кроме того, у компаний есть действующие долгосрочные контракты, в том числе в регионах России, которые не разрывались.
По мнению президента Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимира Котова, теперь российским властям придется в течение двух недель доработать новый механизм, и тогда они смогут вернуться к идее единого оператора.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения