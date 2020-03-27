Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток после того, как власти Малайзии, в которой производится большая часть этих изделий, начали вводить жесткие меры против распространения коронавируса, пишет Bloomberg.

Проблемы расположенных в Малайзии предприятий начались после того, как правительство страны серьезно ограничило жителям внутреннее передвижение, а также обязало многие компании перевести сотрудников на удаленную работу. Из-за этого заводы вынуждены сокращать штат и останавливать производство.

В сложившейся ситуации спрос на резиновые перчатки из-за рубежа, в основном из США и стран Европы, заметно превышает производственные возможности оставшихся заводов. Члены малайзийской ассоциации производителей резиновых перчаток производят около 60 процентов всех перчаток в мире.

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В настоящее время малайзийские компании принимают заказы на 2,6 миллиарда перчаток в неделю, что вдвое превышает их производственные мощности при полной загрузке.

За последнее время сразу несколько крупных компаний по всему миру из разных отраслей переключились на производство непрофильных для себя медицинских изделий, включая медицинские маски и халаты.

По состоянию на 27 марта в мире зафиксировано более 533 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 124 тысяч зараженных полностью выздоровели, 24 тысячи человек умерли.

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