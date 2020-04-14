Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Звук».

За последние три недели жители страны стали чаще слушать плейлист «Останьтесь дома», в то время как популярность подборки треков для вечеринок заметно снизилась. При этом им по-прежнему нравятся энергичные поп-треки для занятий спортом и работы. Кроме того, слушатели отдают предпочтение легким композициям, предназначенным для медитаций. Частота прослушивания эмбиента и даунтемпо выросла на 30 процентов.

Отмечается, что также возросла популярность шансона — россияне начали активнее добавлять его в свои коллекции. Среди пользующихся спросом жанра оказались и соул с фанком.

Композиции, в текстах которых упоминаются вирусы и карантин, тоже стали более прослушиваемыми. Речь идет, например, о таких песнях, как «Пандемия» Бьянки или «Давай останемся дома» Ольги Бузовой.

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