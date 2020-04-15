Молодые россияне раскрыли способы связи с пожилыми родственниками в самоизоляции

Российские студенты предпочитают общаться с пожилыми родственниками в самоизоляции при помощи видеосвязи через Skype и Zoom. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия». Их приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно результатам опроса, большинство молодых людей выбирает для связи с бабушками и дедушками Zoom. Этой платформе отдали предпочтение 27 процентов опрошенных. Еще 19 процентов используют Skype. Простые телефонные звонки совершают только 22 процента опрошенных. 3 процента звонят пожилым родственникам по Facetime.

Почти треть респондентов (31 процент) отметили, что испытывают трудности при общении с пожилыми родственниками, поскольку те не умеют пользоваться электронными средствами связи.

Молодые россияне заявили, что перейти к видеосвязи для общения с родными из побудила забота об их здоровье. 67 процентов опрошенных подчеркнули, что не хотели бы, чтобы их бабушки и дедушки испытывали психологический дискомфорт в самоизоляции, еще 13 процентов отметили собственную необходимость чаще проводить время с родными в сложившейся ситуации.

Исследование университета проводилось среди 1,5 тысячи российских студентов.

Ранее директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков отметил, что пожилые люди больше других подвержены риску обострения хронических заболеваний на фоне коронавируса, потому что этот вирус, как и любая другая инфекция, становится триггером для ухудшения имеющихся соматических патологий.

До 2024 года планируется реализовать национальный проект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. В рамках другого федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет нацпроекта составил 150 миллиардов рублей.

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