Пенсионер выиграл главный приз в лотерею и решил купить себе кровать

Пенсионер из австралийского города Порт-Линкольн, штат Южная Австралия, сорвал джекпот в лотерею и решил раздать деньги родным и друзьям. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В результате проведенного 4 апреля розыгрыша мужчина выиграл главный приз — 613 тысяч австралийских долларов (28,6 миллиона рублей).

Победитель сообщил, что большую часть денег планирует отдать родственникам и друзьям, а себе собирается купить только новую удобную кровать.

«Я хочу погасить ипотеку моих детей и купить соседу новую машину, потому что он часто подвозит меня. Теперь мы сможем ездить на стильном автомобиле», — сказал он.

Ранее сообщалось, что потерявшая работу жительница Великобритании сорвала джекпот в лотерее и стала мультимиллионершей. Она подрабатывала помощницей спасателя на пляже, но лишилась работы из-за эпидемии коронавируса.

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