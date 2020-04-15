Курс рубля резко упал в ходе торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные площадки. На момент публикации доллар торговался за 75,26 рубля.

На пике торговой сессии американская валюта стоила 75,35 рубля. Таким образом, рост курса по сравнению с предыдущим торговым днем составил 0,55 процента.

Курс евро на момент публикации равнялся 82,14 рубля, на пике доходил до 82,17. Рост в течение торговой сессии 15 апреля составил 0,69 процента.

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Ослабление рубля произошло на фоне снижения нефтяных котировок. Цена фьючерсного контракта на баррель марки Brent с поставкой в июне на момент публикации равнялась 27,49 доллара (падение на 7,6 процента). Баррель американского сорта WTI торгуется за 19,67 доллара (снижение на 2,2 процента).

Ранее 14 апреля министр энергетики Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством заявил, что заключенное в середине месяца соглашение с членами Организации стран-производителей нефти (ОПЕК) и примкнувшими к ним государствами о сокращении добычи полностью отвечает интересам России и должно поспособствовать росту стоимости энергоресурсов.

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