Заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения ракетного удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу наносит урон Украине, а не России, ответил член комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Его цитирует RT в среду, 15 апреля.

По словам сенатора, подобные угрозы говорят о неспособности украинской стороны объективно оценивать ситуацию. Цеков считает, что если бы Шиман был компетентным специалистом, то говорил бы о том, что ракеты прежде всего необходимы Украине для защиты своей территории.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии RT отметил, что военная тема давно устарела, и посоветовал Киеву налаживать конструктивный диалог.

Ранее директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман допустил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. По его словам, подобные действия возможны в случае широкомасштабного наступления российских войск.

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