На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России. Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор.нет».

«Ответные удары "Ольхой" (украинская реактивная система залпового огня — прим. «Ленты.ру») могут быть нанесены и по их [объектам] критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского" (нефтеперерабатывающий завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области — прим. «Ленты.ру»)», — допустил Шиман.

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По его словам, «Ольха» является эффективным средством сдерживания, которым можно «бить по тылам противника».

В то же время Шиман признал, что Павлоградский химический завод находится сейчас в критическом состоянии. Финансирование завода остановлено с начала 2020 года. «Вопрос: зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?» — спросил он.

В конце 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета по национальной безопасности и обороне заявил, что в 2019 году начнется серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. По его мнению, ввод их в строй серьезно укрепит обороноспособность страны. Тогда Порошенко заявлял, что Украина освоила полный цикл производства ракет, начиная от комплектующих и заканчивая сборкой.

«Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 70-80-х годах прошлого века. В марте в результате антикоррупционного расследования выяснилось, что детали этих ракет ввозились из России контрабандой.

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