В Европе начали исследовать разработанные EMG и РФПИ тесты на коронавирус

Несколько стран Европейского союза начали лабораторное тестирование технологий по диагностике коронавируса, созданных российско-японской компанией EMG при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фонда.
Исследование проводят Италия, Франция, Швейцария и Германия. Собеседник агентства отметил, что ранее тесты получили положительный отзыв от специалистов-вирусологов Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, Австрия одной из первых в мире выдала разрешение на применение этих технологий и сейчас использует их для диагностики.
Директор компании — производителя тестов Ленар Валеев в свою очередь рассказал, что клинические исследования научного центра «Вектор» показали почти 100-процентную точность результатов тестовой системы EMG. «Наш метод является наиболее чувствительным в мире, мы по точности относимся к лучшим из применяемых в мире технологий. <...> В текущей ситуации ложноотрицательные результаты недопустимы, поскольку выпускают зараженного человека из-под наблюдения», — отметил Валеев. По его мнению, разработанная компанией система имеет особое преимущество.
ТАСС пишет, что в середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО «Медпромресурс» (сейчас называется «Эвотэк-Мирай Геномикс» и работает под брендом EMG), созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда стали японская K.K.Mirai Genomics и «Генетические технологии». Систему одобрил Росздравнадзор для применения в России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения