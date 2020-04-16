Воробьев открыл лабораторию по диагностике коронавируса в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Королеве областную лабораторию по диагностике коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы регионального правительства.

В лаборатории будут делать самое большое количество тестов на Covid-19 в регионе — до двух тысяч исследований в сутки.

«Еще месяц назад мы делали не более 500 исследований почти на всю восьмимиллионную Московскую область, что чрезвычайно мало, — сказал Воробьев.

По его словам, сейчас необходимо задействовать все силы и ресурсы, чтобы снизить темпы распространения вируса. Он отметил, что огромное значение сейчас имеет работа врачей. Воробьев поблагодарил медиков за самоотверженный труд.

Губернатор добавил, что понимает, как не просто находиться в четырех стенах, но, по его словам, только соблюдение режима самоизоляции может улучить ситуацию.

В Подмосковье работают еще четыре лаборатории по диагностике коронавируса.

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