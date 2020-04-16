Воробьев открыл лабораторию по диагностике коронавируса в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Королеве областную лабораторию по диагностике коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы регионального правительства.
В лаборатории будут делать самое большое количество тестов на Covid-19 в регионе — до двух тысяч исследований в сутки.
«Еще месяц назад мы делали не более 500 исследований почти на всю восьмимиллионную Московскую область, что чрезвычайно мало, — сказал Воробьев.
По его словам, сейчас необходимо задействовать все силы и ресурсы, чтобы снизить темпы распространения вируса. Он отметил, что огромное значение сейчас имеет работа врачей. Воробьев поблагодарил медиков за самоотверженный труд.
Губернатор добавил, что понимает, как не просто находиться в четырех стенах, но, по его словам, только соблюдение режима самоизоляции может улучить ситуацию.
В Подмосковье работают еще четыре лаборатории по диагностике коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения