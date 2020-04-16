Пытавшегося «крышевать» полковника Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский районный суд Московской области арестовал на два месяца полковника Росгвардии, обвиняемого в вымогательстве 18 миллионов рублей у предпринимателя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Информацию о задержании высокопоставленного офицера подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, полковник, занимающий должность заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии, пытался «крышевать» коммерсанта, требуя за свои услуги денежные средства. Потерпевший сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

Вместе с полковником задержан его предполагаемый сообщник, также являющийся офицером. Расследованием занимается Следственный комитет России.

9 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Романова. Его заместителей в СД генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского вместе со следователем Александром Брянцевым арестовали по обвинению в злоупотреблениях по уголовному делу бизнесмена Альберта Худояна, который, как полагает следствие, вышел из СИЗО с их помощью.

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