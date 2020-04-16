Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» инфекции

Российский журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом, рассказал о «странностях» инфекции изданию «Спорт-Экспресс».

Он лечился от коронавируса в миланской больнице. По словам журналиста, в течение десяти дней у него была высокая температура и «звериный» кашель.

Когда тест на коронавирус дал положительный результат, журналиста сразу перевели в инфекционное отделение, где он провел 12 дней. Он отметил, что в момент перевода ему стало гораздо лучше. Однако врачи пояснили, что то одна из особенностей коронавируса — это то, что болезнь имеет переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.

За две недели лечения Кудинову делали три рентгеновских снимка, а также взяли анализ крови пять раз. Третий снимок показал и последний тест крови показали положительную динамику, после этого журналиста выписали из клиники.

В начале апреля российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Например, в городе Громо произошло несколько случаев, когда люди, болеющие COVID-19 в легкой форме, просто засыпали и не просыпались.

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в Италии достигло 165 тысяч. Жертвами стали 21,6 тысячи человек, 38 тысяч пациентов вылечились.

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