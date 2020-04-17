Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег в ходе опроса сервиса SuperJob, о результатах которого сообщает газета «Известия».

Как показал опрос, для комфортного пребывания в самоизоляции среднестатистическому россиянину достаточно 80 тысяч рублей в месяц. При этом у женщин запросы оказались скромнее — 70 тысяч рублей против 90 тысяч у мужчин. У людей до 24 лет желаемая сумма оказалась ниже средней: в пределах 60 тысяч рублей. Россиянам старше 45 лет для комфортного проживания в изоляции будет достаточно 92 тысяч рублей.

Кроме того, уровень ожиданий возрастает вместе с уровнем доходов. Опрошенные с доходом до 30 тысяч посчитали, что им на изоляции будет достаточно около 63 тысяч рублей. А вот у получающих от 80 тысяч рублей в месяц этот показатель составил уже 116 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге опрошенные заявили, что им нужно 100 тысяч и 85 тысяч рублей на месяц изоляции, в регионах — 80 тысяч рублей.

Опрос был проведен с 6 по 14 апреля среди 2,5 тысяч респондентов из 437 населенных пунктов.

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